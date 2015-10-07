Меркель: ЕС не может позволить России переписывать европейские принципы

Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель во время выступления в Европарламенте, передает "ЕвроПравда". "Германия и Франция помогли вести переговоры о поиске решений конфликта в Украине, и мы смогли действовать вместе в Европе. Мы должны вводить санкции вместе и мы не можем позволить, чтобы наши принципы были переписаны Россией", - сказала Ангела Меркель.

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Канцлер отметила, что последний раунд переговоров лидеров стран "нормандской четверки" дает повод для оптимизма.

"Мы работаем над решением этого конфликта, используем "нормандский формат". В прошлую пятницу у нас были переговоры в Париже и они дали нам надежду, что режим прекращения огня будет сохраняться", - добавила она.

Как сообщалось, президент Франции Франуа Олланд заявил, что Германия и Франция остаются преданными режиму санкций, пока минские соглашения не будут соблюдены.