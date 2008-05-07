Медведев внес Путина

Президент РФ Дмитрий Медведев, официально вступивший в должность, внес на рассмотрение депутатов Государственной думы кандидатуру Путина на пост нового премьера. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

"Дмитрий Медведев направил письмо председателю Госдумы Борису Грызлову, в котором в соответствии с Конституцией внес кандидатуру Путина на пост премьер-министра", - отметили в пресс-службе.

Как ожидается, Владимир Путин будет утвержден Госдумой в качестве председателя правительства РФ 8 мая на внеочередном пленарном заседании, которое начнется в полдень.

В связи с инаугурацией нового главы государства прежний кабинет во главе с Виктором Зубковым сложил полномочия.

Медведев постановил "поручить правительству РФ продолжать действовать впредь до сформирования нового правительства РФ".