США призвали Россию не провоцировать ситуацию в Грузии

Пресс-секретарь президента США Джорджа Буша Дана Перино выступила с заявлением, в котором призвала Россию воздержаться от провокационных действий в районе республик Абхазии и Южной Осетии, сообщает агентство France Presse.

По ее словам, такими действиями можно считать увеличение численности российских миротворцев в регионе и инцидент со сбитым над Абхазией 20 апреля грузинским беспилотником, а кроме того, предшествовавщую конфликту отмену экономических санкций в отношении непризнанных республик.

Таким образом, как отмечает агентство, Белый дом выразил солидарность с мнением грузинских властей, которые считают, что второй самолет-разведчик был сбит российским МиГ-29 – факт, который представители ВВС России подтвердить отказались. (Всего – с марта 2008 года – над Абхазией было сбито четыре беспилотника.)

"Проведя переговоры с правительствами Грузии и России на самом высоком уровне, США вновь заявляет о безоговорочной поддержке сохранения территориальной целостности Грузии и решительным образом призывает Россию уменьшить давление и отменить ранее принятые меры", - заявила Перино.

Лента.ру