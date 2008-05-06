США призвали Россию не провоцировать ситуацию в Грузии
Заявление Белого дома
|Дана ПЕРИНО
По ее словам, такими действиями можно считать увеличение численности российских миротворцев в регионе и инцидент со сбитым над Абхазией 20 апреля грузинским беспилотником, а кроме того, предшествовавщую конфликту отмену экономических санкций в отношении непризнанных республик.
Таким образом, как отмечает агентство, Белый дом выразил солидарность с мнением грузинских властей, которые считают, что второй самолет-разведчик был сбит российским МиГ-29 – факт, который представители ВВС России подтвердить отказались. (Всего – с марта 2008 года – над Абхазией было сбито четыре беспилотника.)
"Проведя переговоры с правительствами Грузии и России на самом высоком уровне, США вновь заявляет о безоговорочной поддержке сохранения территориальной целостности Грузии и решительным образом призывает Россию уменьшить давление и отменить ранее принятые меры", - заявила Перино.