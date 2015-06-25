Палестина подала иск в Международный суд на Израиль

В иске палестинцы обвиняют Израиль в преступлениях, совершенных на Западном берегу реки Иордан и в ходе конфликта в секторе Газа в 2014 году, передает Би-би-си.

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В поданных в суд материалах также сообщается о незаконном строительстве израильской стороной поселений на Западном берегу.

Израильские власти отвергли обвинения.

Ранее на этой неделе комиссия Совета ООН по правам человека сообщила, что, согласно результатам расследования, обе стороны конфликта в Газе летом 2014 совершали военные преступления.

В результате 50-дневного наступления в секторе Газа, по данным ООН, погибло по меньшей мере 2189 палестинцев, включая 1486 гражданских лиц, 11 тыс. получили ранения.

Израиль потерял 67 солдат и шестерых мирных граждан, десятки людей были ранены.