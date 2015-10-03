В Минобороны РФ отчитались об авиаударах "по объектам ИГИЛ" в Сирии (видео)

Как говорится в сводке российского оборонного ведомства о действиях авиации РФ в Сирии за сутки, "беспилотными средствами осуществляется круглосуточный мониторинг обстановки в районах действий бандформирований ИГИЛ. Все выявляемые цели оперативно поражаются, вне зависимости от погодных условий и времени суток".

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"За прошедшие сутки самолеты российской авиагруппы в Сирии Су-34 и Су24М совершили более 20 самолетовылетов по 9 объектам террористической группировки ИГИЛ. Вечером и ночью в результате 6 самолетовылетов с авиабазы Хмеймим были нанесены точечные удары по 3 объектам террористической инфраструктуры", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Согласно сообщению, "точечным ударом бетонобойной авиабомбой Бетаб500 с самолета Су34 в районе населенного пункта Ракка уничтожен защищенный командный пункт одного из бандформирований, а также подземный бункер со складом взрывчатых веществ и боеприпасов".

Кроме этого, как уверяют в Минобороны РФ, "в провинции Идлиб в районе Джиср-эш-Шугур фронтовыми бомбардировщиками Су-24М уничтожены пункты хранения военной техники, использовавшиеся боевиками для подготовки терактов. Кроме того, нанесен авиаудар по расположенной в том же районе базе боевиков, в результате которого полностью разрушены склады вооружения и материально-технического имущества, расположенные на данном объекте".

"Прямым попаданием авиабомбы уничтожен цех, в котором на автомобили повышенной проходимости монтировались крупнокалиберные пулеметы и другое тяжелое вооружение. Арет-эн-Нууман, провинция Идлиб, корректируемой авиабомбой Каб500. По данным объективного контроля, разрушены фортификационные сооружения террористов, уничтожены склады боеприпасов, горюче-смазочных материалов, а также 7 единиц техники", - утверждают в Минобороны РФ.

По данным российского оборонного ведомства, работа каких-либо средств ПВО в районах применения российских самолетов на территории Сирии не зафиксирована.