Раде предлагают одобрить полную блокаду временно оккупированных территорий Украины

Текст законопроекта размещен на сайте парламента.

Отмечается, что целью законопроекта является недопущение контрабанды, поставок наркотиков и оружия, усиление контроля и обеспечение безопасности граждан от проникновения диверсионных групп.

Читайте такжеВ Раду внесен законопроект о полной блокаде Крыма и Донбасса

Законопроектом устанавливается запрет на железнодорожное, автогрузовое и автобусное сообщение с временно оккупированными территориями Автономной Республики Крым, Донецкой и Луганской областей.

Вместе с тем, действие Закона не распространяется на движение легковых автомобилей и грузов (товаров) с гуманитарной помощью, которые ввозятся на территорию исключительно под контролем специально делегированных представителей ОБСЕ или с участием представителей Международного Комитета Красного Креста и Красного полумесяца.

Кроме того, согласно законопроекту, запрещается заключение сделок с физическими/юридическими лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность на временно оккупированных территориях АР Крым, Донецкой и Луганской областей.

Нарушение установленного запрета физическими/юридическими лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность на территории Украины, приведет к применению к ним штрафных санкций в размере от 100 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Среди прочего, устанавливается, что в случае угрозы возникновения чрезвычайной ситуации или после полного освобождения от оккупантов и восстановления контроля над оккупированными территориями АР Крым, Донецкой и Луганской областей, блокада может быть снята, а транспортное сообщение восстановлено полностью или частично.

Решение о снятии блокады и возобновлении транспортного сообщения принимает Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБОУ).