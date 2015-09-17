В ООН обвинили Венгрию в насилии против мигрантов

Представитель агентства заявила, что Венгрия имела полное право защищать свои границы, однако при этом нужно было сохранять гуманизм, передает Би-би-си.

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Вместо этого, по ее словам, в среду можно было увидеть раненых детей, некоторые из которых были разделены с семьями.

В свою очередь венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил о готовности построить ограждение на границах с Хорватией и Румынией, чтобы отгородиться от мигрантов.

Сотни человек скопились на границе Сербии и Венгрии, после того как венгерские власти установили вдоль границы барьер с колючей проволокой, дабы препятствовать проникновению беженцев в страну.

Как сообщал УНИАН, вчера полиция Венгрии применила слезоточивый газ и водометы против мигрантов, заявив, что в результате попытки мигрантов прорваться через границу были ранены более 20 полицейских.