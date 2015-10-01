Очевидцы об ударах российской авиации в Сирии: они бомбили мирных жителей

Сириец, чьи родственники живут недалеко от Хомса вблизи эпицентра предыдущей российской атаки, рассказал, что из семи только в одном месте они бомбили Свободную сирийскую армию, передает ТСН.

"В других бомбили мирных людей. Школы, больницы, церкви, мечети, дома. Там, где рынки, где собираются люди - там и бомбят. Россия бомбила мирных людей", - рассказал очевидец.

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Это подтверждают и свидетели непосредственно в Хомсе.

"Под бомбы попали несколько городов к северу от Хомса. Российские дипломаты сказали, что там были силы ИГИЛ. Но их там никогда не было. От нашего города исламисты очень далеко. Мы подтверждаем, что россияне атаковали гражданское население. Мы не заметили никакой разницы, между российскими войсками и войсками Башара Асада. Все они убивают мирных сирийцев", - возмутились очевидцы.

Ранее сегодня УНИАН сообщал, что после вчерашних обстрелов с воздуха Россия опять применила авиацию и нанесла серию мощных авиаударов в Сирии в районах Ахрар аль-Шам и Джиср-аш-Шугур.

Также стало известно о том, что в Сирии армия Асада совместно с союзниками готовит наземную операцию.