Россияне уверены, что их страна защищает свои интересы на Ближнем Востоке, сотрудничая с Асадом - опрос

Большинство россиян, которые следят за событиями в Сирии, уверены, что Москва, сотрудничая с Дамаском, защищает российские интересы на Ближнем Востоке и обеспечивает безопасность российских компаний в регионе (30%).

Об этом свидетельствует опрос Левада-Центра.

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Еще треть (28%) полагают, что подобным образом Россия пытается укрепить свои позиции в мире, авторитет и независимость от западных стран. 22% опрошенных считают, что российские власти, поддерживая президента Башара Асада, препятствуют распространению влияния «Исламского государства» и радикального ислама в мире и защищают от этого южные рубежи страны. Пятая доля ответов (19%) принадлежит варианту, что Россия защищает последний из оставшихся пророссийски настроенных на Ближнем Востоке режимов.

В то же время, россияне пока продолжают сохранять нейтралитет в вопросе сирийского конфликта - 39% заявляют, что не поддерживают ни одну из его сторон. Хотя уже 36% выступают в поддержку режима Ассада.

Опрос проведен 18 – 21 сентября 2015 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600/800 человек в возрасте 18 лет и старше в 134 населенных пунктах 46 регионов страны. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 3,4%/4,1%.