Die Welt: Загадочное наступление Владимира Путина в Сирии

Об этом пишут Гиль Ярон, Оливер Бильгер и Альфред Хакенсбергер в своей статье «Загадочное наступление Владимира Путина в Сирии», опубликованной на сайте газеты Die Welt.

В США растет обеспокоенность из-за растущего военного присутствия России в сирийской гражданской войне. В августе в новостях из Сирии впервые появились совершенно новые российские бронетранспортеры типа БТР-82A с российскими маркировками. На видео, подлинность которых не может быть подтверждена независимо, приказы командирам танков отдавались на русском.

Позже появились сообщения о шести истребителях МиГ-31, которые, по слухам, были замечены на военном аэродроме недалеко от Дамаска. В отличие от машин сирийских ВВС, МиГ-31 имеет высокую точность. Он может быстро изменить линию фронта в пользу режима.

Эти отчеты теперь дополнены информацией разведки. Спутниковые изображения показали, что русский авангард собирается в международном аэропорту прибрежного города Латакия. В случае реальной опасности это обеспечит, по крайней мере, 1000 солдат. Кроме того, Москва разместила там мобильный центр управления полетами.

Теперь в Вашингтоне заявляют, что Москва с недавних пор все чаще запрашивает у государств на пути к Сирии право полета военных самолетов над их территориями. Тем не менее, нет никакой информации о том, что или кто находится в самолетах. Греция в понедельник сообщила, что США попросили Афины отказать Москве в праве полета. Также сирийские правозащитные организации сообщили о росте поставок российских вооружений.

Путин хочет предоставить подкрепление своему вассалу Асаду?

Эти события беспокоят Вашингтон настолько, что государственный секретарь США Джон Керри в выходные во время телефонного разговора со своим русским коллегой Сергеем Лавровым передал ему резкое предупреждение: Усиление военной помощи президенту Сирии Башару аль-Асаду может привести к «конфронтации» с возглавляемой США коалицией, которая в настоящее время в Сирии ведет войну против террористов Исламского государства (ИГ).

Кроме того, «министр иностранных дел дал понять, что – если верить сообщениям – действия России могут усугубить конфликт, привести к дальнейшим потерям невинных жизней и увеличить поток беженцев», сообщили в Государственном департаменте. До сих пор неясно, какие цели на самом деле преследует президент России Владимир Путин своим присутствием в Сирии.

Хочет ли Путин с помощью усиленного военного присутствия ослабить влияние Америки в регионе и укрепить своего вассала Асада? Этого опасаются, по крайней мере, американские дипломаты, которые считают, что российские военные самолеты могли бы не только бороться с ИГ, но также бомбардировать оставшихся специально отобранных умеренных повстанцев, с помощью которых Соединенные Штаты хотели побороть ИГ, а потом, возможно, и Асада. Но его Путин хочет и дальше видеть на посту – в отличие от Керри, который сделал отставку Асада условием для политического процесса примирения в Сирии.

Путин остается одним из важнейших партнеров Асада. Москва еще во время холодной войны поддерживала режим в Дамаске оружием и деньгами, информацией разведки и подготовкой солдат. Пресс-секретарь министерства иностранных дел Российской Федерации сейчас подтверждает, что Россия «никогда не скрывала», что Москва в борьбе с терроризмом находится на стороне Дамаска. «Россия предоставила Сирии помощь, как члену ООН, в борьбе с террористической угрозой, и будет продолжать это делать. Мы действуем здесь в полном соответствии с нормами международного права».

Российские эксперты говорили также о совершенно иной цели Путина. В конце месяца он может бросить все силы своих войск в Сирию для борьбы с ИГ, чтобы приблизиться к Западу. Наконец, в выходные Путин сказал, что он стремится к «формированию международной коалиции в борьбе против терроризма и экстремизма». Полноценное партнерство в альянсе США против ИГ, Москве было бы очень полезно во многих отношениях: Россия вновь могла бы получить большое влияние на политическое будущее Сирии, и в то же время потребовать ослабления санкций против России из-за кризиса в Украине и нормализации отношений с ЕС.

Асад хочет российского военного вмешательства

О прямом вмешательстве в Сирии Путин не хочет говорить, по крайней мере сейчас, - он только пояснил, что будут рассмотрены все варианты. При этом, Асад хочет российского военного вмешательства, по крайней мере, с марта, когда он официально приветствовал соответствующие слухи. Между тем, его военное положение плохое, как никогда. На выходных, сирийский режим потерял свое последнее большое месторождение нефти. ИГ захватил нефтяные скважины в Джазал к северо-западу от древнего города Пальмиры.

Поражения сирийских войск в последние несколько месяцев показательны. В мае «армия захватчиков» под руководством ответвления Аль-Каиды фронта Нусры захватила город Идлиб. Повстанцы двинулись дальше на Латакию, одну из главных баз режима. В Дамаске экстремисты ИГ подошли к центру города ближе, чем когда-либо. И на юге страны подразделения Свободной сирийской армии (FSA) заявляют об успехах. В Даре, недалеко от иорданской границы, Асаду грозит потеря последней базы.

Режим прижат к стене. Ему не хватает солдат, как публично признался Асад в июле. «Для армии все есть, но недостаточно персонала», сказал президент Сирии в речи, переданной по государственному телевидению. Поэтому армия должна была покинуть определенные территории. «Но мы оказываем дальнейшее сопротивление», заверил правитель. «Вооруженные силы могут защищать родину». Но это обычные пропагандистские лозунги и слова ободрения. Уже в течение более двух лет сирийская армия не в состоянии защитить «родину».

Без поддержки Ирана, режим Асада давно бы рухнул, как карточный домик. Исламская Республика реструктурировала армию, обучала национальные силы обороны, отправила шиитских боевиков из Афганистана, Ирака и ливанскую Хезболлу в Сирию. Сегодня сирийскими войсками руководят сотни иранских военных советников. Главное командование у Касема Сулеймани, главы специального подразделения Аль-Кудс иранской Революционной гвардии. Наиболее важные фронты в Сирии взяли на себя генералы из Ирана.

Присутствие российских войск в Сирии маловероятно

Тем не менее, после больших военных успехов 2014 года, в этом году одно поражение сменяет другое. Иран не может снова закрыть брешь – он достиг своего предела. «Мир будет удивлен тем, что готовим мы и сирийское военное руководство», сказал в июне Сулеймани, объявив о «сюрпризе». Пока это никак не ощущается. Возможно, иранский командующий имел в виду новое, более масштабное участие России.

Тем не менее, развертывание войск большинство экспертов считают маловероятным, и указывают на опыт убыточного вмешательства Советского Союза в Афганистане. Среди населения есть предубеждения по поводу отправки российских войск на войну за идеалы, которые им самим чужды, говорит эксперт по Ближнему Востоку Николай Кошанов из американского центра Карнеги в Москве.

А фотографии российских солдат в Сирии? По мнению российских наблюдателей, они, вероятно, принадлежат лицам, которые ответственны за эксплуатацию и техническое обслуживание поставляемого оборудования, а также обучение сирийских солдат. И, согласно статье в газете «Правда», их присутствие – «это не секрет», и оно никого не должно удивлять.