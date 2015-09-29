НАТО предлагает ООН помощь в подготовке миротворцев

В сообщении на сайте альянса уточняется, что Йенс Столтенберг выступает за расширение сотрудничества с ООН сразу по нескольким направлениям, которые касаются миротворческой деятельности, передает Би-би-си.

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По словам генсека НАТО, помимо непосредственной подготовки миротворцев альянс может помочь ООН обучать их способам защиты от самодельных взрывных устройств, а также оказать поддержку во время развертывания миротворческих контингентов.

Выступая на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, Йенс Столтенберг добавил, что альянс также готов расширить сотрудничество с организацией в оборонительной сфере. "Сейчас мир как никогда нуждается в сильной ООН", – добавил глава НАТО.

Йенс Столтенберг находится в США с шестидневным визитом. Его выступление в ООН проходило в рамках международного саммита, посвященного проблемам поддержания мира.