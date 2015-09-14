ОИС призывает ООН послать в Сирию миротворцев

Об этом сообщает Русская служба Би-Би-Си.

По мнению ОИС, миротворцы могут помочь стабилизации ситуации в Сирии и, как результат, сокращению потока беженцев.

На своем экстренном заседании в столице Саудовской Аравии Джедде члены ОИС призвали все мусульманские страны принимать сирийских беженцев в знак исламской солидарности.

При этом было отмечено, что более половины из 57 стран-членов ОИС не подписали Конвенцию ООН о статусе беженцев.

Читайте такжеЛавров заявляет, что Россия будет продолжать поставлять оружие Сирии

Как сообщал УНИАН ранее, министр иностранных дел Франции Лоран Фабиус считает, что информация об отправке российских военных для поддержания сил президента Сирии Башара Асада лишь затрудняет поиск политического решения конфликта.