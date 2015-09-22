Более половины поляков высказались против предоставления убежища мигрантам

Об этом свидетельствуют результаты исследования компании Millward Brown, проведенного для телеканалов TVN и TVN24, передает Польское радио.

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Противоположного мнения придерживаются 38% опрошенных. Возрастающий миграционный кризис склоняет большинство поляков к негативному отношению к приему мигрантов в Польше.

Опрос, проведенный в начале сентября показывал, что против этой идеи высказывалось 43% респондентов (в настоящее время – рост на 13%). Также снизилась численность желающих помочь мигрантам.

В свою очередь, согласно данным исследования центра IBRiS, проведенного 4-5 сентября, против приема мигрантов высказался каждый 4-й поляк – это 26%. 37% согласилось бы предоставить убежище этим людям, но при условии, что ООН или Евросоюз выделит деньги на содержание приезжих, а 10% готовы принять только христиан. 61% поляков высказался твердо "нет" относительно готовности принять беженцев в собственном доме. Безусловно на это согласились только 7% поляков, еще 16% сказали "да", но при условии, что государство покроет растраты на пребывание гостей.