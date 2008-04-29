Сегодня в Тихом океане произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,4 зарегистрировано в южной части Тихого океана.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, подводное землетрясение с эпицентром в 85 км к юго-западу от города Исангел - административного центра провинции Тафеа (о.Танна, Республика Вануату) произошло во вторник в 06.33 по киевскому времени.

По данным американских сейсмологов, его магнитуда составила 6,4, а очаг залегал на глубине всего 3,5 км под морским дном.

Пока сообщений о цунами и других заметных последствиях не поступало.

19 апреля в этом же районе была зарегистрирована серия землетрясения магнитудой от 6,0 до 6,4.