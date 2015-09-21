РФ разместила в Сирии военных из-за потери влияния на эту страну, как это было с Украиной - Белый Дом

Как передает корреспондент УНИАН, об этом представитель Белого Дома Джош Эрнест сказал сегодня на брифинге в Вашингтоне (Трансляция брифинга велась на сайте Белого Дома - УНИАН).

Представитель Белого Дома заявил, что Украина и Сирия имеют одну общую черту в развитии отношений с Российской Федерацией.

"Одним из оснований того, что Россия вмешалась так прямо во внутренние дела Украины, было осознание ею, что Украина определенным образом начала выходить из сферы ее политического влияния, и, безусловно, из-за смены руководства в этой стране", - заявил представитель Белого Дома.

Читайте такжеВ Сирии российское посольство обстреляли из минометов

В этой связи, как отметил Эрнест, Россия воспользовавшись позицией слабости Украины, попыталась сохранить свое влияние на нее. Подобная же ситуация сейчас происходит в отношении Сирии посредством размещения российских войск и техники на территории этой страны. "Сирия на протяжении четырех лет была государством-клиентом России на Ближнем Востоке. Именно поэтому Россия уже имеет значительное военное присутствие, и это объясняет, какие отношения она имела с президентом Асадом. Но ясно и то, что за последние несколько лет Асад потерял значительно легитимность управлять страной, и как мы увидели, это стало понятным и международному сообществу, что он не контролирует значительные части страны", - сказал Эрнест.

По его убеждению, потеря Асадом контроля над страной вызвала в России беспокойство, что она начинает терять свое влияние над Сирией, что привело к попытке России сохранить влияние. "Мы увидели, что россияне размещают больше военной техники в Сирии", - добавил спикер.

Читайте такжеМосква отправляет российских солдат в Сирию без их согласия - СМИ

"Сейчас мы видим готовность со стороны России использовать военную силу в попытке укрепить это влияние, и это уже повлекло за собой большое количество погибших в Украине, что является трагедией, но это также привело к значительной международной изоляции России и к позиции серьезных санкций, которые ослабляют ее экономику", - заявил Эрнест.