ООН: Избежать хаоса помогут единые правила в отношении беженцев

По его словам, в Европе необходимо принимать "всеобъемлющие, единые меры" по отношению к беженцам, поскольку "ситуация, когда в различных странах на границах существуют разные процедуры, создает хаос как человеческий, так и правовой", сообщает РИА Новости.

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"Ясно, что те, кто туда (в Европу — УНИАН) перемещается — будь то мигранты или беженцы, они имеют права. Страны также несут ответственность перед своим собственным народом и по обеспечению национальной безопасности. Но ясно, что международное право, особенно по части беженцев, должно уважаться. Более важно, что к людям, мигрантам, беженцам необходимо относиться с уважением, уважать достоинство личности и, я думаю, что этого не хватало в некоторых случаях", — сказал Дюжаррик журналистам.

В ночь на 15 сентября в Венгрии вступит в силу пакет новых законов о беженцах и границе. До сих пор к беженцам и мигрантам не применялось строгих мер: они могли оставаться в стране после пересечения слабоохраняемой границы — заграждения из колючей проволоки на венгерско-сербской границе. С 15 сентября беженцы, которые незаконно пересекают венгерско-сербскую границу, могут получить три года тюрьмы или быть депортированными в Сербию. Желающие получить официальный статус беженца также могут быть возвращены в Сербию до окончания оформления документов.