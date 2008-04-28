Спецкомиссия ООН расследует гибель украинского миротворца в Косово

Сегодня в Косово начинает работу Специальная комиссия ООН по расследованию событий 17 марта, в результате которых погиб украинский миротворец.

Как передает корреспондент УНИАН, спецкомиссия ООН в составе четырех человек 26 апреля прибыла в Приштину.

Соответствующие следственные органы уже работают над выяснением причин и обстоятельств событий, которые произошли 17 марта в косовской Митровице. Полномочия же указанной комиссии пока не декларировались.

Как сообщал УНИАН, утром 17 марта во время проведения спецоперации по освобождению захваченной территории и помещения суда в северной части города Митровица (Косово) во время столкновений был ранен 21 работник Специального миротворческого подразделения МВД Украины в Косово. Раненный во время столкновений Игорь Киналь умер.