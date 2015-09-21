Россия готовится на следующей неделе провести спецоперацию в Сирии - СМИ

Источники «Новой газеты» в органах военного планирования и управления войсками ВС РФ сообщили, что российскими специалистами, получившими опыт планирования операций в условиях современной маневренной войны с невысокой концентрацией войск, изучается возможность демонстрации имеющихся у Кремля инструментов вооруженной борьбы в Сирии.

По словам одного из источников, "оперативная ситуация в Сирии до некоторой степени сходна с вооруженной борьбой в зоне АТО".

Основная идея заключается в том, чтобы накануне либо сразу после речи президента России Владимира Путина на Генассамблее ООН 28 сентября осуществить некое действие, подтверждающее серьезность намерений России.

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"Рассматриваются варианты ракетного удара авиации, локальная наземная операция сирийских войск с поддержкой современных средств войны, обслуживающихся российскими военными (рейд, захват важного объекта и т.д.), серия артиллерийских обстрелов. Главное и непременное условие — эффективность и наглядность, а не масштаб", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что операция может вестись в координации с вооруженными формированиями других сторон (армии Сирии и Ирана, курды, алавиты, христиане и т.д.).

Поэтому, по словам источника, «если нет твердой уверенности в успехе — лучше вообще не начинать». Такая неудача нанесет дипломатическому наступлению Кремля, предлагающего вывести "международные усилия" в Сирии на новый уровень, значительный ущерб, подчеркнули российские журналисты.

Ранее сегодня стало известно, что над Сирией заметили четыре бомбардировщика в российской раскраске. На видеозаписи боевиков «Сирийской свободной армии» виден военно-транспортный самолет Ил-76 (возможно, его вариант — танкер Ил-78) в сопровождении четырех бомбардировщиков Су-24 в раскраске, характерной для ВВС России.