Над Сирией заметили четыре бомбардировщика в российской раскраске (видео)

На записи виден военно-транспортный самолет Ил-76 (возможно, его вариант — танкер Ил-78) в сопровождении четырех бомбардировщиков Су-24 в раскраске, характерной для ВВС России, передает Lenta.ru.

Авторство ролика определено по логотипу ССА в верхнем левом углу экрана. Оператор, производивший съемку, эмоционально комментирует увиденное словами «Таэра русия» («русский самолет»). При этом опознавательные знаки на видео не видны.

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Кроме России, в регионе самолетами Ил-76 и Су-24 одновременно располагают также ВВС Ирана и самой Сирии, однако иранские Ил-76 имеют в расцветке зеленые и серые тона, а сирийские отличаются ярко-синим оперением и мотогондолами.

Су-24 ВВС обеих ближневосточных стран окрашены в «пустынный камуфляж» с тонами от светло-охристого до темно-коричневого и темно-серой/темно-голубой окраской нижней поверхности самолетов.

Ранее УНИАН сообщал, что в графике «Рособоронэкспорта» значится поставка Сирии в 2016-2017 годах 12 истребителей МиГ-29М/М2. Между тем, первая партия учебно-боевых самолетов Як-130 уже готова в отправке.

В сообщении также говорится, что в 2010-2011 годах Сирия получила два дивизиона береговых ракетных комплексов К-300П «Бастион-П».