Der Spiegel: Блоггер разоблачает теневую армию Путина

Об этом сообщает Беньямин Биддер в своей статье «Блогер разоблачает теневую армию Путина», опубликованной на сайте немецкого издания Der Spiegel.

Человек, который прослеживает скрытые военные операции России, особое внимание уделяет деталям. Он называет себя Руслан Левиев и придает большое значение ударению на «и» в фамилии. При этом Левиев – только псевдоним, который он выбрал для своей собственной защиты.

Левиев, 29 лет, сидит в кафе на Арбате, бульваре в Москве. Лояльное Кремлю государственное телевидение только что упомянуло его в новостях. Они показали его блог вместе с фотографией в профиле. На ней худое лицо, коротко стриженные волосы, многочисленный пирсинг. Диктор назвал Левиева «блоггером с сомнительной репутацией». Его отчеты «выдуманы от первого до последнего слова».

Гнев государственных СМИ Левиев вызвал статьей в своем блоге. В ней он рассматривал вопрос, о котором в настоящее время в Москве не слишком охотно говорят: «Есть ли российские войска в Сирии?»

Статья в блоге Левиева стала первым полным сборником свидетельств того, что Москва на самом деле перебросила военных в Сирию. Левиев собрал их вместе с коллегами и проверил их достоверность. Речь идет о новых российских бронетранспортерах, дронах и вопросе, возможно ли рассмотреть на нечетких фотографиях силуэты российских истребителей, или нет.

Сетевые детективы в российских социальных сетях находили записи, которые указывают на передислокацию сухопутных войск в Сирию. Мужчины из 810-й бригады морской пехоты из Севастополя разместили соответствующие комментарии и фотографии. «Отправка в Сирию», написал один из них. Другой опубликовал фотографию, на которой он стоит перед двойным портретом президента Асада и Путина.

Жена солдата подтвердили в чате, что ее муж на пути в Сирию, он будет «охранять аэропорт». Блоггеры выманили у нее комментарий, в котором она выдала себя, как члена семьи морского пехотинца. Но государственному телевидению женщина сказала, что ее аккаунт был взломан.

Рискованные операции

Отчет по Сирии – не первая акция, которой Левиев и его команда привлекают внимание. В мае они опубликовали доказательства тайной военной интервенции России в Восточной Украине. Группа реконструировала обстоятельства битвы 5 мая 2015 года, в которой погибли трое молодых солдат, активные члены специального подразделения российской военной разведки ГРУ. На могилах лежали венки Минобороны России, Левиев сам сфотографировал один из них.

Методы, с помощью которых он получает сведения, спорные. При поиске могил, члены команды Левиева связываются также с родственниками. Матери одного из погибших солдат они представились сотрудниками российского парламента. Они сказали, что хотят ей помочь.

Левиев установил камеры на железнодорожной линии в южной части России. Оборудование включается, когда проходят поезда. Таким образом Левиев собрал доказательства поставок оружия повстанцам в восточной Украине.

Такие операции рискованны. Скрытые видеозаписи незаконны в России. Кроме того, власти хотели бы объявить каждое передвижение войск государственной тайной. В январе они арестовали российскую домохозяйку. Светлана Давыдова сообщила посольству Украины, что гарнизон недалеко от ее дома подозрительно пуст. В марте обвинения сняли.

Обеспокоенность за «пьющий народ»

Когда Левиев говорит о «наших оппонентах», он имеет в виду пропаганду в России. Недавно его работа привела его к конфликту с американским изданием. Журнал «Forbes» сообщил, что вооруженные силы России потеряли в общем 2000 человек в Восточной Украине. Единственным источником было сообщение ненадежного веб-сайта под названием «Business Life». Левиев назвал сообщение подделкой. «Forbes» исправил это несколько своеобразным примечанием, что «не нужно никаких утечек информации с «Business Life», чтобы раскрыть ложь Путина».

Левиев изучал право и работал в течение нескольких лет в Следственном комитете России в Тюмени, городе нефтяников в Западной Сибири. «Мое начальство совершенно не было заинтересовано в справедливости», говорит он сегодня. Преступления покрывались, потому что необходимо была приукрасить статистику преступности. Коллег можно было подкупить.

Почему юрист Левиев рискует обвинениями и заключением? Борьба, которую он ведет, началась задолго до первых московских тайных военных операций на территории Украины. Зимой 2011-2012 года он вышел на улицы в знак протеста против фальсификации выборов и возвращения Путина в Кремль. Левиев дружит с лидером оппозиции Алексеем Навальным.

Левиев описывает свои политические взгляды как достаточно либеральные, граничащие с национализмом. Но он считает, что этот термин дискредитирован в России: Речь не идет о предполагаемом превосходстве россиян. Напротив, им руководит «обеспокоенность за свой собственный народ, который пьет, порабощает сам себя и считает, что нуждается в царе».

Он надеется, что оппозиции удастся изгнать президента Путина из власти. «Если мы не избавимся от него в ближайшее время», говорит Левиев, «через несколько лет кризиса к власти могут прийти более радикальные силы».