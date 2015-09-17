Германия ввела пограничный контроль с Чехией

Германия ввела пограничный контроль и с Чехией.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Reuters.

Как отметил представитель федеральной полиции Кристиан Майнхольд, контроль был начат в среду вечером для того, чтобы помешать преступникам, которые занимаются нелегальными перевозками мигрантов.

При этом, по его словам, с вечера среды были задержаны четыре контрабандиста.

Как сообщалось, 13 сентября Германия объявила о временном возвращении к контролю на границе между Баварией и Австрией через массовый наплыв беженцев.

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В Еврокомиссии заявили, что не видят никаких нарушений в таком решении.

Позже о таком же решении заявила Словакия.

Австрия с севера 16 сентября также ввела усиленный контроль на границе с Венгрией.

Словения ввела пограничный контроль с 17 сентября.

О готовности к восстановлению пограничного контроля заявляли в Франции, Польше и Литве.