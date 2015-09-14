The Guardian: Строгий контроль границ в Германии подрывает Шенгенскую систему

Об этом сообщает Иэн Трейнор в своей статье «Строгий контроль границ в Германии подрывает Шенгенскую систему», опубликованной на сайте газеты The Guardian.

Решение Германии восстановить национальный пограничный контроль на южной границе с Австрией существенно подрывает два десятилетия свободного передвижения по 26-ти странам блока, известного как Шенгенская зона.

Неожиданная мера по приостановлению Шенгенских договоренностей на 500-мильной границе с Австрией шокирует остальные страны ЕС и, возможно, подтолкнет к выбору более последовательной стратегии в вопросе беженцев. Тем не менее, Берлин вряд ли может надеяться на сочувствие со стороны Венгрии, Италии или Греции, которые несут на себе основную тяжесть массового прибытия людей из Сирии, Ирака, Эритреи и Афганистана.

Решение Германии стало известно, когда министры внутренних дел ЕС готовились встретиться для срочного совещания по этому вопросу. Существует глубокий раскол из-за кампании Брюсселя, при поддержке Берлина, которая предусматривает создание новой системы обязательных квот для того, чтобы распределить лиц, ищущих убежища среди стран ЕС на равноправной основе.

Томас де Мезьер, немецкий министр внутренних дел заявил, что хотя Австрия и является центром нового пограничного контроля, это коснется всех границ Германии. Как самая большая страна ЕС, географический центр союза, Германия является краеугольным камнем Шенгенской системы. Она граничит с девятью странами. Без участия Германии, Шенгенская зона рухнет.

Это было второе одностороннее решение правительства Германии в течение двух недель. Ранее, не предупредив Брюссель, Будапешт или Вену, Берлин объявил, что, учитывая концентрацию беженцев в Венгрии, он отступает от европейских правил, известных как Дублинские правила, которые предусматривают, что люди должны регистрироваться и подавать свои заявления о предоставлении убежища в первой стране ЕС, в которую прибывают.

Решение вызвало внезапный всплеск эмоций в отношении немцев среди сирийцев, ищущих убежища. Звучали похвалы за гуманный подход Германии, но, в конечном итоге, этот процесс оказался неуправляемым. Воскресное решение о возобновлении контроля открытых границ отменяет этот шаг.

Это станет причиной скопления людей в Австрии, а также в Венгрии, которая вводит новый строгий режим закрытых границ, объявляя большинство вновь прибывших нелегальными мигрантами. Отчеты из лагеря на границе Венгрии с Сербией в выходные описывают военную операцию, вертолеты постоянно гудят над головой, а полиция с собаками патрулирует пограничный забор из колючей проволоки. Отсутствие водопровода и туалетов в лагере обеспечивает жалкие условия.

Канцлер Австрии, Вернер Файман сравнил жесткую позицию правительства Венгрии в отношении мигрантов с действиями нацистов. В Северной Европе, Стокгольм и Копенгаген обменялись колкостями после того, как датские власти разрешили беженцам уехать в Швецию без надлежащих документов.

Раздражительность в Скандинавии, Центральной Европе и, все больше, в самой Германии служит сценой для взаимных обвинений, когда министры внутренних дел встречаются, чтобы обдумать варианты решения.

«Чрезвычайный совет министров внутренних дел в понедельник очень важен. Нам необходим быстрый прогресс по предложениям комиссии», сказал Жан-Клод Юнкер, президент Европейской комиссии, после разговора с Ангелой Меркель в воскресенье.

«Целью наших усилий должна быть возможность гарантии, что мы сможем вернуться к обычной Шенгенской системе открытых границ между государствами-членами Шенгенского соглашения как можно скорее».

Берлин является большим сторонником схемы комиссии, но ей отчаянно противостоят в Восточной и Центральной Европе, где у стран почти нет опыта в размещении лиц, ищущих убежища.

Решение Германии вернуть пограничный контроль может напугать восточных европейцев, и они пойдут на уступки, учитывая, что членство в Шенгенской зоне является одним из самых высоко ценимых аспектов членства в ЕС для стран бывшего советского блока, чьи права на перемещения были строго ограничены до 1989 года.

Даже премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, наиболее ярый противник либеральной миграционной политики в ЕС, заявил, что «для венгров, Шенген – это свобода».

Однако, система сейчас находится под таким давлением, какого не знала ранее. Примерно 63,000 лиц, ищущих убежища, приехали в Баварию из Венгрии и Австрии в этом месяце, это больше общего количества всех мигрантов в прошлом году. Более 12 000 прибыли в субботу, и еще тысячи – в воскресенье.

Зигмар Габриэль, немецкий вице-канцлер и лидер социал-демократов, раскритиковал «европейское бездействие» в отношении кризиса и сказал, что Германия достигла пределов того, что может сделать.

Де Мезьер заявил, что пограничный контроль предотвратит въезд в Германию людей, без действительных проездных документов, и тем самым передаст бремя транзитным странам, чтобы сделать процедуру более последовательной, и возложить обязанности на другие страны ЕС, перед заседанием в понедельник.

«Германия готова выполнять свои обязанности, но бремя должно распределяться на равных условиях», сказал он.