Орбан: Венгрия будет высылать беженцев обратно

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна впредь будет высылать обратно нелегальных беженцев. "Они должны вернуться туда, откуда они прибыли. Эти люди прибывают к нам не из горячих точек, а из лагерей на территории государств, граничащих с Сирией. Там они уже были в безопасности", - сказал Орбан в интервью газете Bild, опубликованном в субботу, 12 сентября, передает «Немецкая волна».

Венгерский премьер выразил мнение, что многие мигранты приезжают в Европу не в поисках безопасности, а в погоне за жизнью, которая будет лучше, чем в лагерях для беженцев. "Они хотят жить по-немецки, по-шведски. В личном плане я, конечно, могу понять это. Но нужно помнить: основополагающего права на лучшую жизнь не существует, есть только основное право на безопасность и уважение человеческого достоинства", - подчеркнул Орбан.

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Орбан вновь раскритиковал правительство Германии за проводимую им миграционную политику. "Следует всерьез задуматься о последствиях решения немецких властей допустить мигрантов в Германию. Известие об этом решении вызвало бунт в Венгрии. Мигранты стали вырываться из лагерей для беженцев и нападать на полицейских. Они отказываются регистрироваться, как того требуют правовые нормы ЕС", - указал премьер. Он отметил, что раньше Венгрия, хотя и с трудом, но удерживала ситуацию под контролем, однако когда правительство Германии объявило, что оно приостанавливает действие правил ЕС, в Венгрии начался хаос.

Орбан сообщил также, что на следующей встрече глав правительств стран ЕС он предложит собственный план по урегулированию кризиса вокруг беженцев. Глава венгерского правительства сказал, что его план предусматривает, в частности, оказание крупной финансовой помощи соседним с Сирией государствам - Турции, Ливану и Иордании. По его словам, сумма помощи должна составить до 3 млрд евро, но если потребуется, то ее нужно будет увеличить.

Как сообщал УНИАН, по данным Международной организации по миграции, число мигрантов, прибывших в Европу с начала года из стран Ближнего Востока и Африки по Средиземному морю, превысило 430 тыс. человек.

10 сентября депутаты Европейского парламента приняли резолюцию, согласно которой между странами ЕС будут распределены 160 тыс. беженцев.