В РФ создадут "мобильную группу" таможенников для уничтожения санкционной еды

Группа будет состоять из руководителей структурных подразделений и "наиболее подготовленных таможенников", передает ТСН.

Напомним, что в конце июля Россия на год продлила срок действия эмбарго на импорт продуктов из стран Запада, которые ввели санкции в отношении России.

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Сейчас в списке стран, которым запрещено ввозить в Россию мясо, рыбу, овощи и молочные продукты, находятся США, страны Евросоюза, Канада, Австралия, Черногория, Албания, Лихтенштейн, Исландия и Украина. В начале августа в России вступил в силу закон об уничтожении продуктов, импорт которых в стране запрещен. В тот же день в России было уничтожено около 300 тонн таких продуктов.