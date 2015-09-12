ООН: Из-за войны в Сирии еще миллион человек покинут дома в этом году
22:13, 12 сентября 2015Мир
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Еще миллион человек в Сирии будут вынуждены покинуть свои дома до конца года, если война в стране продолжится, заявил координатор по гуманитарным вопросам ООН в Сирии Якуб эль-Хилло.
REUTERS
Он призвал к увеличению объемов международной помощи для сирийцев в их стране, передает Русская слкжба ВВС.
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По его словам, если не принять мер по разрешению конфликта, поток беженцев из Сирии не остановится еще много месяцев, а ситуация с беженцами в Европе будет сравнима с концом Второй мировой войны.
С 2011 года в результате сирийского конфликта погибли около 250 тысяч человек. 4 миллиона покинули страну, и около 7,6 миллионов оставили свои дома.
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