ООН: Из-за войны в Сирии еще миллион человек покинут дома в этом году

Он призвал к увеличению объемов международной помощи для сирийцев в их стране, передает Русская слкжба ВВС.

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По его словам, если не принять мер по разрешению конфликта, поток беженцев из Сирии не остановится еще много месяцев, а ситуация с беженцами в Европе будет сравнима с концом Второй мировой войны.

С 2011 года в результате сирийского конфликта погибли около 250 тысяч человек. 4 миллиона покинули страну, и около 7,6 миллионов оставили свои дома.