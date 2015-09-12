Власти Мюнхена: город может не справиться с наплывом мигрантов
23:01, 12 сентября 2015Мир
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Власти Мюнхена предупредили, что город может не справиться с огромным количеством беженцев, которые, как ожидается, прибудут туда на выходных.
REUTERS
По словам властей, около 10 тысяч человек либо находятся в пути, либо уже прибыли в Мюнхен - это вдвое больше, чем может разместиться в городе, сообщает Русская служба ВВС.
Германское министерство обороны привело в готовность около 4000 военных, чтобы помочь справиться с наплывом мигрантов.
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Между тем, в нескольких городах проходят акции в поддержку беженцев. В датском Копенгагене на нее вышли 30 тысяч человек.
Протесты против мигрантов также запланированы. Как передает агентство Франс-пресс, тысячи людей вышли на такую демонстрацию в Варшаве.
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