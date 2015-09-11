Премьер Венгрии объявил, что со следующей недели мигрантов начнут задерживать

Об этом заявил венгерский премьер Виктор Орбан. По его словам, сейчас ситуация такова, что мигранты не подчиняются законам Венгрии, захватывают железнодорожные станции и отказываются регистрироваться, передает "ЕвроПравда" со ссылкой на Reuters.

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"Учитывая это, можно говорить о восстании мигрантов, полиция просто выполняет свою работу без применения силы", - заявил Виктор Орбан.

С 15 сентября в Венгрии вступают в силу новые миграционные законы, и мигрантов, которые будут отказываться выполнять приказы представителей власти, будут задерживать.

Ранее сообщалось, что МВД Венгрии предлагает ввести после 15 сентября режим кризисного положения в связи с массовым наплывом беженцев.

При этом те мигранты, которые будут заезжать на территорию Венгрии, должны будут прямо на пункте пропуска сделать ходатайство о предоставлении убежища.