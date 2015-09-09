Скандальный российский депутат Милонов заявил, что готов поехать добровольцем на Донбасс

Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

«Я там был много раз с гуманитарными миссиями. Если я увижу, что там снова началась атака на людей, я готов поехать и защищать. Донбасс - это Россия, великая Россия», - заявил Милонов.

По его словам, при необходимости он будет вынужден стрелять.

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«Это сложный моральный выбор. Я не думаю, что буду самым лучшим снайпером и не хочу тут бравады какой-то наводить, но я считаю, что это долг любого человека, если он видит, что его родина и люди в опасности», - отметил Милонов.

Ранее Милонов призвал отменить открытый показ фильма Олега Сенцова «Гамер» в Санкт-Петербурге.