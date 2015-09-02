В Петербурге устроят открытый показ фильма Сенцова: Милонов обещает вытянуть "за свиную шкурку" организаторов

Об этом сообщает «Русская служба новостей».

«Я считаю, что это наглая и циничная выходка, проспонсированная теми людьми, которые хотят освободить от любой ответственности Сенцова. Вся цепочка бандитов, вся цепочка нацпредателей будет выведена на чистую воду, и за свою свиную шкурку они будут вытянуты на свет божий и наказаны», - сказал депутат.

По мнению Милонова, показ фильма Сенцова носит характер политической акции, и необходимо найти заказчиков открытого показа.

Читайте такжеМилонов хочет сделать из российской молодежи "доброделов" и попросил создать патриотический орден

«Гамера» планируется показать 3 сентября, в киностудии не считают демонстрацию ленты политической акцией.

Как сообщал УНИАН, 25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил украинского режиссера Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Международное сообщество осудило приговор и назвало его политическим решением.