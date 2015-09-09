"Аль-Каида" пообещала "Исламскому государству" помочь в борьбе с силами коалиции

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на радиообращение лидера "Аль-Каиды" Аймана аз-Завахири, пишет Лента.ру.

Руководитель организации заявил, что подчиненные ему боевики присоединятся к исламистам из ИГ, чтобы противостоять силам коалиции в Ираке и Сирии, если появится такая возможность.

При этом аз-Завахири подчеркнул, что данное решение не означает объединения двух группировок или признание Абубакра аль-Багдади халифом. "Мы не признаем этот халифат", — подчеркнул лидер "Аль-Каиды".

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"Исламское государство" — радикальная организация, созданная в 2006 году в Ираке путем слияния ряда экстремистских группировок под эгидой местного отделения "Аль-Каиды". С 2013-го группировка разорвала отношения с "Аль-Каидой" и самостоятельно включилась в гражданскую войну в Сирии.

Летом 2014 года она поставила под свой контроль часть территории Сирии и Ирака, провозгласив там халифат. Для борьбы с расширением зоны влияния ИГ в Ираке в данный момент задействованы вооруженные силы целого ряда государств, включая США, Иран, Великобританию, Францию, Канаду и другие.