"Аль-Каида" захватила аэропорт в Йемене
Боевики "Аль-Каиды" установили контроль над аэропортом города Мукалла на юго-востоке Йемена, отбив его у правительственных отрядов.
Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.
Исламисты освободили нескольких боевиков из тюрьмы города, включая известного в стране полевого командира.
"Аль-Каида" усилила свои позиции в Йемене после начала конфликта президентских сил и повстанцев-хуситов.
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Напомним, ранее сообщалось, что в Йемене в результате атаки американского беспилотного летательного аппарата ликвидирован один из главарей террористической сети "Аль-Каида".
Одно время он содержался в американской тюрьме Гуантанамо, однако после экстрадиции в Саудовскую Аравию в 2006 году совершил побег из-под стражи и обосновался на территории Йемена.