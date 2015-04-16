"Аль-Каида" захватила аэропорт в Йемене

Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.

Исламисты освободили нескольких боевиков из тюрьмы города, включая известного в стране полевого командира.

"Аль-Каида" усилила свои позиции в Йемене после начала конфликта президентских сил и повстанцев-хуситов.

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Напомним, ранее сообщалось, что в Йемене в результате атаки американского беспилотного летательного аппарата ликвидирован один из главарей террористической сети "Аль-Каида".

Одно время он содержался в американской тюрьме Гуантанамо, однако после экстрадиции в Саудовскую Аравию в 2006 году совершил побег из-под стражи и обосновался на территории Йемена.