За время нынешней каденции Еврокомиссии Шенгенскую зону не отменят – президент ЕК

Об этом он заявил в среду в Страсбурге во время обращения к Европейскому парламенту, передает собственный корреспондент УНИАН.

Вопросу миграционного кризиса Юнкер посвятил значительную часть своего выступления.

«К счастью, в ЕС мы избавились контроля границ между государствами-членами Шенгенской зоны, чтобы гарантировать свободу перемещения. Это – уникальный символ европейской интеграции, и эта шенгенская система во время мандата этой Комиссии отменена не будет», - заверил Юнкер.

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Вместе с тем он констатировал, что прошли времена, «когда мы вели дела, как всегда». «Пора откровенно говорить о больших проблемах, перед которыми стоит Евросоюз, потому что ЕС не в хорошем состоянии», - отметил Юнкер.

По его словам, с начала этого года около полумиллиона человек добрались до Европы, большинство из которых «бежали от войны в Сирии, от террора Исламского государства в Ливии или диктатуры в Эритрее».

Президент ЕК также напомнил, что наиболее уязвимыми странами оказались Греция с более чем 213 тыс. беженцами, Венгрия с более чем 145 тыс. беженцами и Италия с более чем 115 тыс. беженцами.

«Эти цифры впечатляют, некоторых они пугают. Но прежде всего - это вопрос человечности и достоинства. Для Европы - это также вопрос исторической справедливости», - подчеркнул Юнкер.

В то же время, по словам президента ЕК, количество беженцев составляет только 0,11% от населения ЕС, в то время, когда в Ливане число беженцев составляет 25% населения.

«Мы можем строить стены, мы можем строить заборы. Но представьте на мгновение, что это вы с вашим ребенком в руках, и мир, который вы знали, растерзанный на части. Нет цены, которую бы вы не заплатили, нет стены, которую бы вы не перелезли, моря, которое бы вы не переплыли или границы, которую бы вы не пересекли, если вы бежите от войны или варваров так называемого Исламского государства», - обрисовал ситуацию Юнкер.

Он сообщил, что в течение следующего года «мы вместе стремимся переместить более 22 тыс. человек из-за пределов Европы». В этой связи он напомнил, что еще в мае Комиссия предложила чрезвычайный механизм для перемещения 40 тыс человек из Италии и Греции.

«И именно поэтому сегодня мы предлагаем второй чрезвычайный механизм для перемещения дальше по Греции, Италии и Венгрии 120 тыс. лиц. Я призываю все государства-члены принять предложения Комиссии по чрезвычайной перемещения этих 160 тыс. беженцев на внеочередном заседании Совета ЕС на уровне министров внутренних дел, которое запланировано на 14 сентября. Нам нужны неотложные действия. Мы не можем оставить Италию, Грецию и Венгрию наедине. Мы не можем оставить наедине любое государство ЕС. Потому что, если сегодня люди бегут из Сирии и Ливии, завтра это легко могут быть люди с Украины», - подчеркнул Юнкер.

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Также, по его словам, сегодня Еврокомиссия предложила постоянный механизм перемещения, который позволит решать кризисные ситуации быстрее.

В своем выступлении Юнкер остановился на вопросах миграционного кризиса, Греции, социального и экономического состояния ЕС, предстоящем референдуме в Великобритании, Украине и климатических изменениях.