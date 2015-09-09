В Пентагоне заявили, что истинные цели Путина в Сирии пока неизвестны

Об этом сообщил один из источников в военном ведомстве США изданию The Wall Street Journal, передает ZN.ua.

Россия перебросила в Сирию воинский контингент, оборудование и самолеты для помощи режиму Башара Асада, сообщили военные источники. Эксперты считают, что Россия готовится построить в Сирии военную базу.

"Мы видим все признаки того, что они готовят военную базу для проведения воздушных операций", - сказал один из источников. При этом американские официальные лица не уверены в истинных намерениях России.

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Также издание ссылается на немецкую газету Die Welt, которая утверждает, что без поддержки Асада Ираном ранее его режим давно бы рухнул как карточный домик. Еще в июле Асад признал нехватку военной силы.

"Путин остается одним из важнейших партнеров Асада. Москва поддерживает режим в Дамаске оружием и деньгами, умом и подготовкой солдат", - говорится в статье.

При этом отмечается, что до сих пор неясно, какие цели преследует президент России Владимир Путин в Сирии на самом деле.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что экспедиционный корпус армии РФ высадился в Сирии и принимает участие в вооруженном конфликте против "Исламского государства".

Сегодня стало известно, что по меньшей мере три военно-транспортных самолета Российской Федерации приземлились в Сирии в течение последних дней.