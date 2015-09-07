"Мы в рабочих контактах": Песков прокомментировал сообщения об участии военных РФ в сирийском конфликте

Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что российская сторона находится в контакте с сирийскими властями, передает ТАСС.

"Мы в рабочих контактах, идет взаимодействие с сирийскими властями, идет диалог", - сказал он.

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Отвечая на вопрос, действительно ли российское военное присутствие в Сирии увеличилось, он сказал: "Я не располагаю такой информацией".

Песков напомнил, что на минувшей неделе глава государства подробно отвечал на этот вопрос. "Я не могу сказать больше, чем то, что было сказано президентом", - сказал он.

Напомним, ранее в соцсетях появились фото российских военнослужащих на фоне блокпостов, боевых машин и воинских частей в Сирии.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что экспедиционный корпус армии РФ высадился в Сирии и принимает участие в вооруженном конфликте против "Исламского государства".