Грузия протестует против проведения военных учений в Абхазии

В военных учениях, начавшихся на территории Абхазии 1 сентября, участвуют около 700 военнослужащих и более 50 единиц техники ВС России, в том числе зенитные и артиллерийские установки, сообщает sputnik-georgia.ru.

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"Это грубое нарушение международных норм, грубое посягательство на нашу территориальную целостность и суверенитет. Мы должны максимально использовать наши международные рычаги с тем, чтобы донести все это до наших западных партнеров", — сказал Абашидзе журналистам.

После августовской войны 2008 году Москва в одностороннем порядке признала независимость Абхазии и Южной Осетии (Цхинвальский регион). Грузия в ответ разорвала дипотношения с Россией.