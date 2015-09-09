Взрыв в Бангкоке: подозреваемый признался в хранении взрывчатки

На данный момент под арестом находятся двое иностранцев, подозреваемых в соучастии в преступлении, поиски непосредственного исполнителя продолжаются, передает Би-би-си со ссылкой на полицию Таиланда.

По словам представителя полиции, подозреваемый Юсуфу Миераили сообщил, что передал сумку мужчине в желтой майке на железнодорожной станции.

Читайте такжеПолиция Таиланда установила, что теракт готовили около 10 человек

Сам Миераили был арестован в конце августа, когда пытался пересечь границу с Камбоджей. Сообщается, что при нем был китайский паспорт.

По данным полиции, атака на святилище Эраван готовилась больше месяца, в подготовке участвовали не менее 10 человек. Полиция опубликовала фоторобот главного подозреваемого и сообщила, что правоохранительные органы разыскивают иностранца.