Взрыв в Бангкоке: подозреваемый признался в хранении взрывчатки
Главный подозреваемый по делу о взрыве в Бангкоке, жертвами которого стали 20 человек, признался, что передал сумку со взрывчаткой мужчине, который устроил взрыв.
На данный момент под арестом находятся двое иностранцев, подозреваемых в соучастии в преступлении, поиски непосредственного исполнителя продолжаются, передает Би-би-си со ссылкой на полицию Таиланда.
По словам представителя полиции, подозреваемый Юсуфу Миераили сообщил, что передал сумку мужчине в желтой майке на железнодорожной станции.
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Сам Миераили был арестован в конце августа, когда пытался пересечь границу с Камбоджей. Сообщается, что при нем был китайский паспорт.
По данным полиции, атака на святилище Эраван готовилась больше месяца, в подготовке участвовали не менее 10 человек. Полиция опубликовала фоторобот главного подозреваемого и сообщила, что правоохранительные органы разыскивают иностранца.