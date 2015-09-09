Взрыв в Бангкоке: подозреваемый признался в хранении взрывчатки

08:21, 09 сентября 2015
Мир
190 0

Главный подозреваемый по делу о взрыве в Бангкоке, жертвами которого стали 20 человек, признался, что передал сумку со взрывчаткой мужчине, который устроил взрыв.

REUTERS

На данный момент под арестом находятся двое иностранцев, подозреваемых в соучастии в преступлении, поиски непосредственного исполнителя продолжаются, передает Би-би-си со ссылкой на полицию Таиланда.

По словам представителя полиции, подозреваемый Юсуфу Миераили сообщил, что передал сумку мужчине в желтой майке на железнодорожной станции.

Читайте такжеПолиция Таиланда установила, что теракт готовили около 10 человек

Сам Миераили был арестован в конце августа, когда пытался пересечь границу с Камбоджей. Сообщается, что при нем был китайский паспорт.

По данным полиции, атака на святилище Эраван готовилась больше месяца, в подготовке участвовали не менее 10 человек. Полиция опубликовала фоторобот главного подозреваемого и сообщила, что правоохранительные органы разыскивают иностранца.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter