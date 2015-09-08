Bloomberg: В Иранском соглашении все победители, даже с расколом в Конгрессе

Президент США Барак Обама собрал достаточно голосов в Сенате, чтобы не позволить законодателям сорвать соглашение. Республиканцы могут в конечном итоге провалить его на голосовании в обеих палатах, даже если не смогут преодолеть вето Обамы.Об этом пишут Кейтлин Миллер и Билли Хаус в статье «В Иранском соглашении все победители, даже с расколом в Конгрессе», опубликованной на сайте Bloomberg.com.

И демократы могут показать своим про-израильским сторонникам, что не всем им нравится сделка – но без угрозы для ключевой внешнеполитической инициативы.

«Все стороны могут видеть для себя положительные стороны», сказал Роберт Шапиро, профессор политологии в Колумбийском университете в Нью-Йорке.

Когда все закончится, США вступят в соглашение с Ираном, чтобы ограничить его ядерные амбиции, что приведет к отмене многих экономических санкций и позволит Исламской Республике повторно войти в мировое сообщество после десятилетий изоляции.

Обе стороны также будут стремиться использовать раскол из-за сделки в своих политических кампаниях 2016.Палата представителей и Сенат настроены начать дискуссию и, возможно, голосовать по резолюции неодобрения на этой неделе, в то время, как законодатели возвращаются в Вашингтон после каникул в августе. У Обамы, по меньшей мере, 38 голосов в Сенате в поддержку Иранского соглашения, на четыре больше, чем 34 необходимых ему, чтобы удержать Конгресс от блокирования соглашения.

«Оппоненты-республиканцы теперь считают это козырем против демократов на предстоящих выборах», сказал Шапиро в интервью по телефону. О демократах в Конгрессе, большинство из которых обеспечили активную поддержку соглашения, он сказал, что «все они хотели застраховать свои ставки».

Лоббирование Обамы

Сделка облегчит экономические санкции в отношении Ирана в обмен на сокращение ядерной программы страны. Обама лоббировал поддержку демократов и налаживал контакты с американскими еврейскими лидерами, чтобы противостоять оппозиции к сделке во главе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

«Довольно хорошая политика для всех», сказал Джошуа Хадер, старший научный сотрудник в Институте по правительственным делам Джорджтаунского университета в Вашингтоне. «Таким образом, президент получает то, чего хочет, а республиканцы продолжают жаловаться и проводить кампанию по ужасной сделке президента».

Обама получил окончательное голосование в Сенате, необходимое для защиты соглашения в среду, когда демократ из Мэриленда Барбара Микульски – которая выходит на пенсию в конце своего срока, - сказала, что она поддержит соглашение. С тех пор четыре других демократа в Сенате, в том числе Кори Букер из Нью-Джерси, объявили, что они также поддержат сделку.

В зависимости от того, что сделают другие демократы в Сенате, Обама может даже получить 41 голос в Сенате, необходимый для того, чтобы предотвратить продвижение голосования по резолюции неодобрения. В воскресенье ему не хватало трех голосов для нужного количества.

Оппозиция Шумера

В начале прошлого месяца, было не ясно, будет ли у Обамы достаточно голосов, необходимых для того, чтобы помешать Конгрессу под руководством Республиканцев блокировать соглашение – особенно после того, как демократ № 3 в Сенате Чак Шумер из Нью-Йорка, 6 августа сказал, что он против сделки. В Палате представителей, более 240 законодателей заявили, что тоже выступают против сделки, больше 218 необходимых для принятия резолюции неодобрения.

Сенаторы Роберт Менендес из Нью-Джерси и Бен Кардин из Мэриленда были единственными другими демократами в палате, которые присоединились к Шумеру в неодобрении договора. Даже так, это может сработать на пользу Шумеру, учитывая, что следующий лидер демократов в Сенате после поста лидера меньшинства Гарри Рид из Невады уходит на пенсию.

Отвечая на вопрос, сможет ли решение по Ирану повлиять на способность Шумера занять поста Рида, Джош Эрнест, пресс-секретарь Белого дома, заявил журналистам в прошлом месяце, что он «не был бы удивлен», если бы демократы в Сенате приняли во внимание результаты голосования при выборе нового лидера.

«Принципиальная позиция»

Теперь, когда у Обамы есть голоса, чтобы обеспечить соглашение, маловероятно, что оппозиция Шумера сможет ему помешать, сказал Даг Маззио, профессор-обществовед в Baruch College в Нью-Йорке.

«Кажется, он займет принципиальную позицию, и его не станут обвинять в том, что он убийца соглашения», сказал Маззио.

Шумер «держался незаметно, и это неспроста», говорит Маззио. «Зачем драматизировать свою оппозицию? Он тоже считает голоса, и если это касается президента, то он не хотел быть единственным, кто выступает против. Я думаю, что его нехарактерная тишина является стратегическим расчетом с его стороны».

Лучшие законодатели по обе стороны не ослабляют риторику, даже при отсутствии какой-либо реальной законодательной драмы по поводу итогов дебатов.

«Состязание партий»

Митч Макконнелл, республиканец из Кентукки, который является лидером большинства в Сенате, на прошлой неделе ругал администрацию Обамы за снижение роли «этого важного для национальной безопасности вопроса до состязания партий».

«В то время как президент может выдержать вето с помощью равнодушной, ограниченной партийной поддержки одной трети палаты Конгресса, в сравнении с двухпартийной оппозицией американцев, здесь понадобится двухпартийный Конгресс», чтобы укрепить оборону Персидского залива и противостоять Иранским нарушениям соглашения, заявил Макконнелл.

Второй республиканец, Кевин Маккарти из Калифорнии, выбрал аналогичный тон.

«С явным большинством в Конгрессе и американским народом, выступающим против этой сделки, Палата представителей не одобрит эту сделку», сказал Маккарти на прошлой неделе после заявления Микульски. «Это плохая сделка для нашей страны и для наших союзников».

Топ-демократ Палаты представителей, Нэнси Пелоси из Калифорнии, в тот же день опубликовала письмо, которое она отправила коллегам-демократам, заявив: «Я уверена, мы поддержим вето президента в обеих палатах Конгресса».

Профили мужества

Социолог из Нью-Йорка Джон Зогби рассказал о возможном исходе: «здесь нет никакой возможности для написания главы книги «Профили мужества».

Демократы поддерживают сделку либо по идеологическим причинам, либо чтобы поддержать Обаму, а республиканцы выступают против по тем же причинам, сказал он.

А в том, что касается демократов, которые выступают против него – например, Шумер и представители Элиот Энгель и Каролин Малони, все из Нью-Йорка, Зогби сказал, что они поступают так, «потому что боятся своих про-израильских избирателей».

«Все уйдут победителями, я полагаю», сказал Зогби.

Все, кроме организаций, таких как Американо-израильский комитет по общественным связям, самый известный произраильский лоббист в США, который развернул огромную кампанию, чтобы убить сделку.

Профессор Росс Бейкер из Университета Рутгерса сказал: «Единственные проигравшие – это заинтересованные группы, некоторые из них спонтанные, которые впустую потратили свои деньги на все эти газетные рекламы на разворотах и рекламу на кабельном телевидении», чтобы критиковать сделку.