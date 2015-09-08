Вице-канцлер: в Германии есть ресурсы принимать по полмиллиона мигрантов в год

Об этом заявил вице-канцлер Германии Зигмар Габриэль, сообщает Европейская правда со ссылкой на Spiegel Online.

"Я считаю, что мы справимся с полмиллионом людей. Я в этом не сомневаюсь. Возможно, примем и больше", - заявил он.

Читайте такжеВенесуэла готова принять 20 тысяч сирийских беженцев

Как считает политик, экономика Германии находится в хорошем состоянии и ФРГ является "сильной и сострадательной страной".

Вице-канцлер добавил, что решать проблему мигрантов с Ближнего Востока и Африки должна не только Германия, но и остальные страны Европы.

Ранее УНИАН сообщал, что предполагаемая сумма расходов на беженцев в четыре раза больше, чем годом ранее, когда расходы составили 2,4 млрд евро. Тогда в ФРГ прибыли около 200 тысяч мигрантов, а в текущем году Германия готовится принять до 800 тысяч беженцев.

Ежегодные расходы на каждого беженца варьируются от 12 до 13 тысяч евро в зависимости от федеральной земли. В эту сумму входят стоимость жилья, питание, карманные деньги, медицинское обслуживание, а также административные расходы.