В Испании произошли столкновения между мигрантами и полицией

Согласно информации, причиной инцидента стала попытка 20 мигрантов сбежать из приюта, сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на издание El Mundo.

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Одному из нелегалов удалось украсть ключи, после чего он и его сожительница забрались на крышу, откуда начали бросать камни и ветки на полицейских.

Остальные мигранты, которые находились в приюте, разбили мебель в помещении и начали жечь матрасы.

Как следствие, легкие повреждения получили 5 правоохранителей.

Полиции удалось погасить бунт около часа ночи.

Стоит отметить, что ранее неправительственные организации информировали о плохих условия содержания нелегальных мигрантов в этом центре.