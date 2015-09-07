В Испании произошли столкновения между мигрантами и полицией
19:01, 07 сентября 2015Мир
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В испанском городе Валенсия произошли столкновения между нелегальными мигрантами и полицией.
REUTERS
Согласно информации, причиной инцидента стала попытка 20 мигрантов сбежать из приюта, сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на издание El Mundo.
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Одному из нелегалов удалось украсть ключи, после чего он и его сожительница забрались на крышу, откуда начали бросать камни и ветки на полицейских.
Остальные мигранты, которые находились в приюте, разбили мебель в помещении и начали жечь матрасы.
Как следствие, легкие повреждения получили 5 правоохранителей.
Полиции удалось погасить бунт около часа ночи.
Стоит отметить, что ранее неправительственные организации информировали о плохих условия содержания нелегальных мигрантов в этом центре.
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