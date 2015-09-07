Российский "Коммерсант" удалил слова Навального о Путине, который "сбил самолет" и "развязал войну"

Как пишет Медуза, в частности, редакция удалила следующее высказывание оппозиционного политика: "Когда я говорю "жулики и воры", я имею в виду и Путина, и Медведева, и Ротенбергов, и всех на свете. Мне никакого приговора суда не нужно, несмотря на то, что я юрист, они по сути своей являются жуликами и ворами".

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Согласно сообщению, что из текста также пропало высказывание Навального о том, что у власти в России находится человек, который "войну развязал в Европе" и "который самолет сбил".

По данным издания, прежняя версия интервью доступна в кэше Google. Выражение "жулики и воры", придуманное Навальным, множество раз используется на сайте "Коммерсанта".

Отмечается, что "Коммерсант" несколько раз удалял уже опубликованные статьи. В 2013 году была удалена заметка о расследовании Алексея Навального о дачах российских чиновников. В том же году издание удалило публикацию об указе Владимира Путина, который запрещал проведение протестных акций в Сочи.