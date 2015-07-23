Вице-премьер России владеет в Лондоне квартирой стоимостью более $12 миллионов - Навальный

Об этом оппозиционер сообщает в своем блоге .

Квартира располагается в здании Whitehall Court, известном тем, что до конца Первой мировой войны оно принадлежало британской разведке. Теперь недвижимость там можно приобрести в собственность, что и сделала в 2014 году компания Sova Real Estate LLC (ООО "Сова Недвижимость"), созданная в 2013 году и зарегистрированная на Игоря Шувалова и его жену. Стоимость сделки составила более 12 миллионов долларов.

"В публичной базе Вестминстерской управы нам также удалось получить архитектурные чертежи квартиры Шувалова. Как выяснилось, квартир на самом деле было две, и Шувалов организовал стройку века и объединил обе в одну большую (российский стиль!)", - пишет Навальный.

"Почти 500 квадратных метров площади, 6 спален, обеденный зал с двумя каминами, гостиная с роялем и видом на Темзу", - добавил он.

Также оппозиционер подчеркнул, что при покупке подобной квартиры стоимостью 12 миллионов долларов в бюджет Великобритании надо заплатить более 1,3 миллиона долларов налога со сделки, что составляет превышает восемь годовых доходов Шувалова.

Ранее Шувалов призывал россиян проявить выдержку в условиях экономического кризиса в России и стойко переносить лишения, ограничивая себя в еде и предметах первой необходимости.

"Выдержим любые лишения, которые будут внутри страны - меньше потреблять продуктов, меньше электричества, я не знаю, еще какие-то вещи, к которым мы все привыкли", - заявил он.