Стало известно, во сколько мигранты обойдутся Германии

Об этом сообщает в воскресенье, 6 сентября, DW со ссылкой на газету Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

Предполагаемая сумма в четыре раза больше, чем годом ранее, когда расходы на беженцев составили 2,4 млрд евро. Тогда в ФРГ прибыли около 200 тысяч мигрантов, а в текущем году Германия готовится принять до 800 тысяч беженцев.

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Ежегодные расходы на каждого беженца варьируются от 12 до 13 тысяч евро в зависимости от федеральной земли. В эту сумму входят стоимость жилья, питание, карманные деньги, медицинское обслуживание, а также административные расходы.

Еще в июле власти Германии рассчитывали выделить 5,6 миллиардов евро, чтобы принять 450 тысяч беженцев.

Ранее УНИАН сообщал, что Австрия и Германия приняли тысячи мигрантов, сумевших пересечь венгерскую границу после того, как они несколько дней не могли покинуть Венгрию.