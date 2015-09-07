Лишь 7% избирателей приняли участие в референдуме в Польше

На данный момент подсчитано более половины данных с 51 окружной комиссии. Результаты голосования будут объявлены во второй половине дня, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Onet.pl.

На референдум выносились несколько вопросов. За введение одномандатных избирательных округов на парламентских выборах проголосовало почти 80%. Идея финансирования политических партий из государственного бюджета была поддержана лишь 16,44% тех, кто проголосовал. А за решение налоговых споров в пользу налогоплательщика проголосовало 94,22%.

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Однако эти решения вступят в силу только при условии, что в голосовании примут участие более половины избирателей.

Напомним, что вчера, 6 сентября, в Польше состоялся национальный референдум по вопросам избирательного и налогового законодательства.