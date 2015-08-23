Более 4 тысяч нелегалов спасли за сутки в Средиземном море

В воскресенье, 23 августа, итальянские спасатели сообщили, что мигранты находились в переполненных лодках, передает радио «Свобода».

В спасательной операции принимали участие итальянские, норвежские и ирландские корабли.

По информации Международной организации по миграции, в этом году погибли более 2 тыс. людей, которые пытались добраться до Европы, убегая из стран конфликта.

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Только за июль в Грецию прибыли 50 тыс. беженцев, которые спасаются от военных действий в Сирии, Ираке, Афганистане и Ливии, планируя попасть в западные страны Евросоюза через Грецию, Македонию и Сербию.

Ранее УНИАН сообщал, что число мигрантов, прибывших к границам ЕС, впервые превысило 100 тысяч за месяц и составило 107 тысяч человек в июле 2015 года.