Появилось видео момента аварии на ралли в Испании, жертвами которой стали шесть человек

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на местную газету Pais.

В результате инцидента погибли, по меньшей мере, шесть человек, еще 16 получили ранения.

Отмечается, что среди погибших есть ребенок и беременная женщина.

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Кроме того, в результате инцидента пострадали, как минимум, пять детей, трое из них получили тяжелые травмы. Пострадавшие были госпитализированы, некоторые из них находятся в критическом состоянии.

После инцидента гонка была приостановлена. В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.