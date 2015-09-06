Появилось видео момента аварии на ралли в Испании, жертвами которой стали шесть человек
06:54, 06 сентября 2015Мир
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В Испании во время авторалли в автономном сообществе Галисия автомобиль вылетел с трассы и врезался в толпу зрителей.
REUTERS
Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на местную газету Pais.
В результате инцидента погибли, по меньшей мере, шесть человек, еще 16 получили ранения.
Отмечается, что среди погибших есть ребенок и беременная женщина.
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Кроме того, в результате инцидента пострадали, как минимум, пять детей, трое из них получили тяжелые травмы. Пострадавшие были госпитализированы, некоторые из них находятся в критическом состоянии.
После инцидента гонка была приостановлена. В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.
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