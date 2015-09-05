МИД Британии: РФ должна прекратить вооружать боевиков и вывести свои войска из Донбасса

Россия должна прекратить вооружать боевиков и вывести свои войска с востока Украины.

Это подчеркивается в заявлении министра по европейским делам МИД Великобритании Дэвида Лидингтона по случаю первой годовщины подписания Минского протокола, информирует официальный сайт правительства Великобритании.

"На протяжении минувшего года мы наблюдали неоднократные нарушения прекращения огня и препятствования в работе миссии наблюдателей ОБСЕ", - констатировал британский министр.

Процесс отвода тяжелого вооружения, который был согласован, должен происходить, и наблюдатели ОБСЕ должны иметь полный и безопасный доступ для выполнения своей решающей роли, подчеркнул Лидингтон.

«Россия должна прекратить предоставление оружия и снаряжения сепаратистским силам и вывести свои силы с востока Украины», - подчеркивает британский министр.

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Лидингтон заявил, что «Минские соглашения являются не просто прекращением огня. Они сконструированы для того, чтобы позволить Украине вновь обрести контроль над своей территорией и над границей. Они указывают путь к политическому урегулированию нынешнего кризиса».