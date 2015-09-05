Порошенко: на Донбассе уже неделю выполняются Минские договоренности

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что на Донбассе уже неделю выполняются Минские договоренности о прекращении огня.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, выступая во время посещения Национальной академии прокуратуры Украины.

«Сегодня первая неделя, когда на фронте не стреляют. Первая неделя, когда, наконец, начали работать Минские договоренности», - заявил Порошенко.

В то же время он отметил, что есть погибшие и раненые, в том числе, на растяжках и в ДТП. «Но в боевых столкновениях, от обстрелов, сегодня не погибают», - утверждает Порошенко.

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«Эта неделя – твердая надежда на то, что усилия Украины, усилия моей команды, мои усилия – обеспечить мир, дадут нам возможность строить новое, эффективное государство, которое мы с вами будем славить», - подчеркнул президент.