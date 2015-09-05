После теракта в сирийском городе разгорелись протесты - СМИ

Об этом сообщает Русская Служба Би-Би-Си.

Погибший шейх Вахид аль-Балус в своих проповедях критически высказывался как об исламистах, так и о режиме Башара Асада.

За взрывом на улице, по которой проезжал автомобиль аль-Балуса, последовал еще один - на этот раз около больницы, куда доставлялись раненые. По словам местных правозащитников, в двух взрывах погибло не менее 25 человек, еще 50 ранены.

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После этого в городе вспыхнули стихийные протесты. Сообщается, что толпа свалила с пьедестала памятник предыдущему правителю Сирии и отцу нынешнего президента Хафезу Асаду.

Ранее УНИАН сообщал, что российские войска воюют на стороне армии президента Башара Асада. Так, трехминутный видеосюжет показывает, как сирийскую армию прикрывает тяжелая бронетехника, в частности, новейший БТР-82А, который есть на вооружении только у армии России. При этом на видео четко звучит русский язык.