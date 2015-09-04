В Средиземном море погибли более 30 мигрантов из Ливии

Об этом сообщили в Международной организации по миграции, передает Би-би-си.

На борту плавсредства находились до 140 мигрантов из Сомали, Судана и Нигерии. Лодка начала сдуваться примерно через семь часов после отплытия из ливийской Мисраты.

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Выжившие были спасены представителями итальянских военно-морских сил и отправлены на Лампедузу, сообщил представитель организации по миграции.

Также сообщается, что среди выживших пассажиров - нигерийская женщина, в пути родившая ребенка.

Ранее УНИАН сообщал, что греческие власти решили отправить на остров Кос круизный лайнер, чтобы разместить на нем часть мигрантов, которые переправились туда через Средиземное море с Ближнего Востока и Северной Африки.