Известный американский певец признался в России об украинских корнях

Музыкант группы Aerosmith Стивен Тайлер перед московским концертом признался, что имеет украинские корни.

"Моя бабушка - немка, а дедушка - украинец. Они встретились в том году, когда Украина и Россия были одной страной. Я вырос на борще", - цитирует Тайлера ТАСС.

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Следует добавить, что российское информационное агентство ТАСС, которое приводит слова Стивена Тайлера про украинского дедушку, в этом же сообщении называет корни певца российскими.

Ранее УНИАН сообщал, что американский боксер Рой Джонс написал заявление на получение российского гражданства.

"Я хочу стать активным членом российского общества. Я люблю россиян так, как любят они меня. Получение российского гражданства облегчит мою задачу по строительству моста между странами и их объединением", - заявил боксер.